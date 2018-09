StuttgartDer Mieterverein Stuttgart startet die Aktion „Miete bremsen!“, mit der er überhöhte Mieten aufdecken und die Vermieter ausbremsen will. Bis zum 1. Oktober biete man die Überprüfung der Mieten auch für Nichtmitglieder aus dem Stadtgebiet an, sagte Vorsitzender Rolf Gaßmann am Freitagvormittag bei einem Pressegespräch. Der Fragebogen dazu steht auf der Homepage des Vereins. Gaßmann und die Vereinsgeschäftsführerin Angelika Brautmeier warten mit besonders krassen Fällen auf. So schreibe das Unternehmen Deutsche Immobilien Württemberg mit Sitz in der Friedrichstraße frisch renovierte Studentenzimmer auf einer Wohnfläche von insgesamt 140