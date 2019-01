Anzeige

Stuttgart (red)Von Freitag, 23.30 Uhr, bis Montag, 4.10 Uhr, ist die S-Bahn-Tunnelrampe am Hauptbahnhof wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Die Linien S2 und S3 von und zum Flughafen und nach Filderstadt starten und enden im Hauptbahnhof (tief). Alle weiteren Linien (S1, S2 Schorndorf, S3 Backnang, S4, S5 und S6) starten und enden im Hauptbahnhof (oben). Reisende zum Flughafen können die Strecke also nicht durchgängig fahren, sondern müssen umsteigen. Für den Fußweg werden etwa 13 Minuten benötigt.

An allen weiteren Wochenenden im Januar und bis Mitte Februar wird an der Tunnelrampe ebenfalls gearbeitet. Auch an diesen Tagen müssen Reisende von und zum Flughafen das Umsteigen am Hauptbahnhof in ihre Reisezeit einkalkulieren.