Stuttgart (dpa/lsw) - Bundespräsident Joachim Gauck ehrt seinen ersten Amtsvorgänger: Zum 50. Todestag von Theodor Heuss (1884-1963) besucht Gauck am Donnerstag heute Nachmittag dessen Grab auf dem Stuttgarter Waldfriedhof. Anschließend hält er an der Universität die diesjährige Theodor-Heuss-Gedächtnis-Vorlesung zum Thema „Mehr Bürgergesellschaft wagen“. Heuss war am 12. Dezember 1963 in seinem Wohnhaus auf dem Stuttgarter Killesberg gestorben. „Papa Heuss“ war von 1949 bis 1959 erster Präsident der Bundesrepublik.

