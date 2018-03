Stuttgart (red) - Einen Tag nach der Entdeckung eines Gaslecks in Feuerbach ist nun auch die Willy-Brandt-Straße in der Innenstadt betroffen: Bei einer routinemäßigen Überprüfung hat die Netze BW GmbH am Mittwoch eine Leckstelle in der Nähe des Neckartors festgestellt. Die Fehlerstelle wurde umgehend aufgegraben und die betroffene Leitung abgetrennt. Dazu musste vor der Neckartor-Kreuzung kurzfristig die rechte Fahrspur der Willy-Brandt-Straße stadtauswärts gesperrt werden. „Wir hoffen, dass wir die Straße nach dem Feiertag so schnell wie möglich wieder herrichten können“, erklärte Harald Hauser, Leiter des Regionalzentrums Stuttgart der