Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 45-Jährige ist in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Sie wollte am Freitagmorgen eine Fußgängerfurt überqueren und übersah dabei offenbar das gelbe Warnlicht, wie die Polizei mitteilte. Die Frau geriet unter die Stadtbahn und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Ein Notarzt versorgte sie an der Unfallstelle. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte dann in ein Krankenhaus. Die betroffene Linie wurde für etwa eine halbe Stunde gesperrt und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.