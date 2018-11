Stuttgart - Um angesichts dringender Sanierungen Möglichkeiten für Einsparungen auszuloten, wurde in den vergangenen Monaten eine Fusion von Feuerwachen im Stadtgebiet geprüft. Vier statt fünf Standorte sieht der Vorschlag eines Gutachterbüros vor. Von der Idee hat man sich im Rathaus mittlerweile wieder verabschiedet. Der Grund: Die Anfahrtswege zu den Brandherden wären deutlich länger geworden. Der Zahn der Zeit hat in den letzten Jahrzehnten vor den Gebäuden der Berufsfeuerwehr nicht Halt gemacht, das größte Sorgenkind steht derzeit in Degerloch. Es sei wenig ratsam, die Feuerwache 5