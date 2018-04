StuttgartDer neue Bundesminister Andreas Scheuer (CSU) will mehr Funksendemasten, um den Funklöchern in Deutschland ein Ende zu machen – und diese Bremser von Telefongesprächen und Datenaustausch über Mobilgeräte gibt es auch im Zentrum des Ballungsraums Stuttgart. Entsprechende Klagen sind zum Beispiel bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart laut geworden. Demnach scheint man auf Straßen in den Landkreisen um Stuttgart herum recht oft in Funklöcher zu geraten. Dem ehrenamtlichen IHK-Funktionär Alexander Banzhaf ist das schon auf der Fahrt mit der S-Bahn zwischen Sindelfingen und Stuttgart passiert. Dort könne man nicht mal mit dem –