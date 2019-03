StuttgartDer Gemeinderat der Landeshauptstadt hat am Donnerstag den CDU-Stadtrat, Verwaltungswirt und Rechtsanwalt Thomas Fuhrmann (47) zum neuen Finanzbürgermeister gewählt. Fuhrmann wird auch für das Stuttgarter Klinikum zuständig sein. Er folgt auf den langjährigen Finanzbürgermeister Michael Föll (CDU, 53), der seinen Posten vorzeitig aufgab und am 1. März als Amtschef in das Kultusministerium wechselte.

Fuhrmann war von der CDU als der mit dem Vorschlagsrecht ausgestatteten Fraktion (17 von 60 Sitzen im Rat) als Kandidat benannt worden – allerdings erst nach etwas holprigem Findungsprozess. Zu dessen Beginn hatte CDU-Fraktionschef Alexander