StuttgartEs war ein schöner Brauch und ein symbolischer Akt: Am Tag gegen Homophobie, der alljährlich am 17. Mai stattfindet, ließen die Veranstalter bislang regelmäßig Luftballons steigen. „Akzeptanz steigen und Homophobie fliegen lassen“, lautete das Motto. Vom kommenden Jahr an sollen aber keine Luftballons mehr steigen. Das hat Christoph Michl, der als Geschäftsführer des Christopher Street Day (CSD) den Tag gegen Homophobie ausrichtet, entschieden.

Die Entwicklung der letzten Jahre mache den Entschluss unumgänglich, so Michl. Luftballons sind zunehmend als umweltschädlich verpönt. Vor allem jene, die mit Helium gefüllt sind. Sie fliegen