StuttgartDie Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) wird bei den Airlines von Juli an auf einer neuen Grundlage Gebühren und Entgelte kassieren. Am Donnerstag teilte das Landesverkehrsministerium mit, die neue Entgeltordnung sei genehmigt.

In der Summe werden zwar weiterhin etwa 100 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr erwartet. Die Flughafen-Verantwortlichen schrauben die Kosten für den Einsatz von lauten und abgasintensiven Flugzeugen drastisch in die Höhe, was dem Schutz der Anrainer und des Klimas dienen soll. Die neue Entgeltordnung enthält aber auch ein Element, das die zuletzt aufgekommenen Proteste gegen Billigtickets und die Erzeugung zusätzlichen