Stuttgart (dpa/lsw) - Fünf Menschen haben sich bei einem Küchenbrand in einem Stuttgarter Wohnhochhaus verletzt. Zwei Polizisten halfen der 81 Jahre alten Bewohnerin nach draußen, wo sie von Rettungskräften versorgt wurde. Die beiden Polizisten wurden bei der Aktion leicht verletzt - sie zogen sich Rauchvergiftungen zu. Auch zwei Nachbarinnen aus dem Stockwerk unter der Brandwohnung - 85 und 58 Jahre alt - atmeten giftigen Rauch ein und wurden versorgt. Der Feuerwehr zufolge hatten sie das Gebäude selbst verlassen können.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von insgesamt rund 110 000 Euro, davon 75 000 Euro am Gebäude, der Rest am Wohnungsinventar. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es im vierten Obergeschoss des vierzehnstöckigen Gebäudes zu dem Küchenbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete den angrenzenden Flur und die benachbarten Wohnungen, die teils stark verraucht waren.