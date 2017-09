Anzeige

Stuttgart (jo) - Das Klinikum Stuttgart erhöht die Zahl der Hebammen und reagiert so auf die anhaltend hohe Zahl von Geburten. Insgesamt sind ab Herbst 43 Hebammen in Voll- und Teilzeit in der Geburtshilfe tätig.

Das Klinikum reagiert damit auf eine schwierige Situation: Rund 300 schwangere Frauen mussten seit Mai 2016 vom Klinikum Stuttgart aufgrund von Personalmangel an andere Einrichtungen verwiesen werden.

Im Jahr 2015 erblickten 3404 Kinder im Klinikum das Licht der Welt, im vergangenen Jahr waren es 3050. Der Grund für die sinkende Anzahl an Geburten: Wegen fehlender Hebammen wurden einige werdende Mütter mit