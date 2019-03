StuttgartGroßer Daimler-Bürostandort, Pressehaus und Musicaltheater: Viele Arbeitsplätze und auch Publikumseinrichtungen ballen sich an der Landhauskreuzung in Möhringen schon zusammen. Jetzt wird die Bedeutung noch wachsen. Das Immobilienunternehmen Hines will nach dem Kauf des früheren IBM-Areals in der Plieninger Straße 140 auf den üppigen Parkplatz- und Nebenflächen groß bauen. Von bis zu 3900 zusätzlichen Büroarbeitsplätzen ist die Rede. Am 19. März sollen die Pläne im Städtebauausschuss den fachlichen Beratern der Stadt präsentiert werden. Die Gemeinderatsfraktionen haben bereits erste Eindrücke formuliert.

