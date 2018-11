Stuttgart - Üppige Dekorationen mit Mistelzweigen, Lorbeer und Girlanden gehören ebenso zu Weihnachten in England wie ein opulentes Weihnachtsessen. In Australien verläuft das Frohe Fest ganz ähnlich, nur das dort bei 30 Grad gefeiert wird. Weshalb es viele Aussis mit dem Grill an den Strand zieht. Laura Robinson, Cross Swing-Darstellerin, und Andrew Waters, Dance Captain, von dem Musical Tarzan, das im Stage Apollo Theater zu sehen ist, können das Weihnachtsfest kaum noch erwarten.

„Dieses Jahr fahre ich mal wieder nach London und freue mich schon sehr“, berichtet Robinson. Ihre Familie