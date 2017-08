Stuttgart - Am Samstagabend sind zwei Polizisten zu einem Streit in einem Bordell in der Leonhardstraße gerufen worden. Eigentlich wollten sie die Auseinandersetzung zwischen einem Freier und einer Prostituierten nur schlichten, wurden jedoch dann selbst zu Opfern: Beiden Beamten spuckte der 26-Jährige in den Mund. Anschließend gab er an, eine sehr ansteckende Krankheit zu haben.

