StuttgartDie Wilhelma hat ihre Besucherstatistik ausgewertet und meldet nun einen leichten Besucherzuwachs: 1,677 Millionen Gäste sind im vergangenen Jahr in den zoologisch-botanischen Garten geströmt, rund 14 000 mehr als 2018 (plus 0,9 Prozent) und sogar knapp 80 000 mehr als 2017 (plus fünf Prozent). Damit zählt sie weiter zur Spitze der beliebtesten Freizeiteinrichtungen im Land und zu den attraktivsten Zoos in Deutschland.

„Der seit mehreren Jahren wachsende Zuspruch zeigt: Wir liegen richtig“, sagt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin. Zum Konzept der Wilhelma gehöre, die Gehege zu modernisieren, den Artenschutz zu stärken, die