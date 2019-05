StuttgartMit dem Spatenstich kann es losgehen für den seit Jahren geplanten Neubau für die Forscher des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA). In dem von Gewers/Pudewill entworfenen Gebäude namens „U“ sollen Bearbeitungstechnologien für den Leichtbau entwickelt werden. Der markante Bau mit den gerundeten Ecken entsteht gegenüber dem IPA an der Nobelstraße im Uni-Viertel in Stuttgart-Vaihingen. Es ist der erste von mehreren Neubauten, die Fraunhofer auf dem Birkhof-Areal plant – also dem Gelände zwischen Nobelstraße und B 14.

Gute Ideen, meinte IPA-Chef Thomas Bauernhansl beim Spatenstich am Montag, seien das