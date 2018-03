Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine auf einem Stuttgarter Friedhof entdeckte Frauenleiche soll am heutigen Freitag obduziert werden. Sie starb gewaltsam - wie, wollen nun Rechtsmediziner klären.

Die Ermittler erhoffen sich von den Untersuchungen weitere Erkenntnisse zur Todesursache. Die rothaarige Frau war am Donnerstag von einem Passanten gefunden worden - leblos zwischen Gräbern. Die junge Frau wurde identifiziert, weil die Polizisten einen Ausweis bei ihr entdeckten. Der Fundort war daraufhin mehrere Stunden von Kriminaltechnikern untersucht worden. Eine Hundertschaft der Polizei sah sich auf dem Friedhofsgelände um auf der Suche nach Hinweisen, wer die 21-Jährige getötet haben könnte. Ob der Friedhof auch der Tatort ist, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Die Polizei hat eine Sonderkommission gebildet, etwa 40 Beamte ermitteln in alle Richtungen.