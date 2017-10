Anzeige

Bad Cannstatt (dpa/lsw/pol) - Eine Frauenleiche ist oberhalb der Gaisburger Brücke im Neckar gefunden worden. Zeugen hatten den im Wasser treibenden Körper am Dienstagabend entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei bargen die Leiche. Zur Identifizierung und zur Klärung der Todesumstände ordnete die Staatsanwaltschaft der Mitteilung zufolge eine Obduktion an. Noch könne man keinerlei Angaben dazu machen, ob ein Verbrechen oder ein Unfall die Todesursache sei, sagte ein Polizeisprecher. Vermisstenfälle aus dem Raum Stuttgart würden geprüft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.