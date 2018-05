Anzeige

Stuttgart (lsw)Zwei Frauen sind in der Stuttgarter S-Bahn bedrängt und geschlagen worden. Die 23 und 31 Jahre alten mutmaßlichen Täter seien nach dem Angriff in der Nacht zu Samstag festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Männer sollen die Frauen im Alter von 24 und 26 Jahren in der S1 zwischen Hauptbahnhof und Stadtmitte zunächst bedrängt haben.

Als die Frauen daraufhin drohten, sie zu filmen, sollen die Männer die 26-Jährige in den Bauch geschlagen und ins Gesicht getreten haben. Als die 24-Jährige ihrer Freundin helfen wollte, hätten die Männer ihr auf den Arm geschlagen. Am Bahnhof Stadtmitte nahmen Bundespolizisten die beiden Männer fest. Die 26-Jährige ließ ihre Verletzungen in einem Krankenhaus untersuchen. Der 31-Jährige ist der Polizei bereits wegen Gewaltdelikten bekannt. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den Mann, er kam in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Mittäter wurde freigelassen.