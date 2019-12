Stuttgart (dpa/lsw)Eine Frau ist in Stuttgart von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die 56-Jährige habe am Dienstagabend in Stuttgart-West eine Straße überquert und sei dabei erfasst worden, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt versorgte die Frau zunächst an der Unfallstelle, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. In der Bahn der Linie U29 wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.