Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Frau hat sich in Stuttgart mit ihrem Kleinwagen überschlagen und ist auf dem Dach noch rund 100 Meter weitergerutscht. Die 30-Jährige hatte offenbar eine Baustelle übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie rammte erst zwei Warnbaken und fuhr dann eine Betonabsperrung hoch, wodurch ihr Kleinwagen aufs Dach kippte. Nach 100 Metern auf der Straße rutschte das Auto noch eine rund zwei Meter tiefe Böschung hinab, wo es schließlich zum Stehen kam. Die Frau wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt.

