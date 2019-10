Stuttgart (dpa/lsw)Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte eine Wohnung des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Sillenbuch am Mittwochabend, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Die Einsatzkräfte fanden die verbrannte Frau auf dem Boden und konnten nur noch den Tod feststellen. Nach den Löscharbeiten durften die restlichen Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

(Berichtigung: Die Polizei ist erst von einem männlichen Toten ausgegangen.)