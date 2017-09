Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 48 Jahre alte Call-Center-Mitarbeiterin aus Westfalen hat den Betrieb des inzwischen verbotenen Neonazi-Portals „Altermedia“ am Donnerstag vor Gericht eingeräumt. Für sie sei es zunächst ein Portal für Meinungsfreiheit gewesen, „ich hätte nicht gedacht, dass so viel geschrieben wird, was ins Verbotene geht“, sagte die 48-Jährige vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Sie schilderte, wie sie und ein inzwischen toter Technikexperte die Seite 2011 übernahmen. Der Betreiber der Vorgängerseite war damals in Rostock zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die neu gestaltete Seite wurde 2016 vom Innenministerium verboten.

