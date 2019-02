Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Eine 64 Jahre alte Frau ist an der Heilbronner Straße in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei lief die Frau am Dienstag über einen Fußgängerüberweg und übersah dabei die heranfahrende Bahn.

Die Frau wurde von der Stadtbahn noch ein kurzes Stück mitgeschleift. Der 43-jährige Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock. Während des Rettungseinsatzes musste die Straße gesperrt werden, was zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen führte.