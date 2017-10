Anzeige

Tübingen (dpa/lsw) - Bei den Französischen Filmtagen in Tübingen und Stuttgart stehen von Mittwoch (1. November) an Filme aus der kanadischen Region Québec im Mittelpunkt. Eine Woche lang werden mehr als 100 französischsprachige Werke - meist mit deutschem Untertitel - unterschiedlicher Genres gezeigt, wie die Veranstalter vorab mitteilten. Thematisch geht es demnach in überdurchschnittlich vielen Filmen um das Erwachsenwerden. „Auch im Wettbewerb dreht sich viel um junge Leute, um die Suche nach der eigenen Identität, um Kindheit, Familie und Zukunft“, hieß es in einer Mitteilung. Bei dem Festival werden mehrere Preise verliehen, unter anderem der Filmtage-Tübingen-Preis, dotiert mit 5000 Euro.

Die Gastregion Québec haben die Festivalorganisatoren nach eigenen Angaben ausgewählt, weil sie eine „faszinierende Mischung aus französischer und amerikanischer Kultur, aus Tradition und Moderne, aus besonderen Menschen und besonderer Landschaft“ biete.

Das Festival findet zum 34. Mal statt. Spielorte sind neben Tübingen und Stuttgart auch Rottenburg und Reutlingen. Rund 15 000 Besucher erwarten die Festivalorganisatoren bis zum 8. November.