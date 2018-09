StuttgartDie durch den Verein Stuttgart Solar ans Licht gebrachte Masterarbeit von Thomas Uhland sorgt in der Stadtverwaltung für Betriebsamkeit. Der junge Ingenieur wirft in seiner Arbeit, die den Titel „Urbanisierung der Energiewende – Fotovoltaik auf Stuttgarter Schulen“ trägt, der Stadt vor, die Energiewende zu vertändeln. Beim gegenwärtigen Tempo würden noch ungefähr 400 Jahre gebraucht, um die dafür geeigneten Dächer in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mit Solaranlagen zur Stromerzeugung zu bestücken. Das sei aber dringend notwendig, auf das Umland allein dürfe sich die Kommune bei der Energiewende schließlich nicht