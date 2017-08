Das 14 Monate alte Jungtier ist gestern wohlbehalten aus dem Zoo Leipzig angekommen. Ab heute können die Besucher Ketiga im bisherigen Flusspferdhaus antreffen – und bei der Gelegenheit noch einmal bei Flusspferd Mike vorbeischauen, das in den nächsten Wochen in den Zoo Dvůr Králové in Tschechien umziehen wird. Ins Außengehege wird der Tapir bei der stufenweisen Eingewöhnung erst in den folgenden Tagen gehen.

