Von Melanie Pieske





Stuttgart - In der Nähe von Flughäfen lauern sie mit Teleobjektiven an Zäunen, auf Besucherterrassen oder aufgeschütteten Aussichtspunkten: Flugzeugspotter. Sie jagen und sammeln Fotos besonderer Flieger - und bezeichnen sich selbst als ein bisschen verrückt.

Mit schnellen, langen Schritten marschieren Marco (31) und Nils (16) über den Feldweg, schwere Kamerataschen baumeln über ihren Schultern. Die sogenannten Flugzeugspotter haben es eilig. Das ist typisch für sie: Wer nicht rechtzeitig über den Flugplan informiert ist, wer nicht pünktlich am richtigen Spot steht und den Auslöser drückt, der verpasst das perfekte Bild.

Marco Veit - Jeansjacke, Sneakers, Grinsen im Gesicht - hat Routine. Schon seit mehr als zehn Jahren jagt er Flugzeuge mit seiner Kamera. Er verwaltet das sogenannte STR-Forum. Darüber tauschen sich im Internet jeden Tag Stuttgarter Flugzeugfans aus. Hier laden Mitglieder ihre Bilder hoch, verraten, wenn sich ein für sie spannender Flieger ankündigt, oder wo die besten Spots - also Orte - für Fotos sind. Rund hundert Mitglieder zählt dieser Kreis. Der Jüngste unter ihnen ist gerade mal zwölf, die Ältesten sind über 70.

„Da kommt ein Airbus“, ruft Marco und zeigt gen Himmel, ohne sein Tempo zu drosseln. Ein Nicht-Spotter erkennt durch die Wolken zunächst mal rein gar nichts, dann einen hauchzart leuchtenden Punkt. „Die Positionslichter haben gerade zwei Mal kurz hintereinander geblinkt“, erklärt er. Das sei sicher ein Airbus. Bei einer Boeing würden diese „Strobe Lights“ auf den Tragflächen nur einmal blinken. Tatsächlich landet wenige Minuten später ein A319 von Germanwings.

Die Kameras bleiben aber in den Taschen - solche Flieger reizen die beiden Spotter nicht. Vielmehr wollen sie seltene Exemplare vor die Linse bekommen. So wie letztens den Regierungsflieger der Elfenbeinküste oder ein mit Schlümpfen lackiertes Flugzeug. Marco ist dann schnell vor Ort, er lebt in Filderstadt-Plattenhardt und braucht mit dem Auto nur zehn Minuten. „Ich habe eine Wohnung im Dachgeschoss, mit Blick auf den Flughafen, ist doch klar“, sagt er und lacht. In seinem Wohnzimmer stehen alte Flugzeugsitze, im Internet ersteigert.

Wer in Marcos Kleinwagen steigt, der entdeckt darin eine in Folie eingeschweißte Karte mit Sicherheits-Erklärungen, wie sie sonst in den Sitztaschen von Flugzeugen steckt. Nur umgemünzt auf ein Auto. „Ich gebe zu, verrückt sind wir alle ein bisschen.“

Der Steuerfachangestellte hat rund hunderttausend Flugzeugbilder auf seinem Rechner. Die meisten schoss er in Stuttgart, manchmal fährt er aber auch nach München oder Zürich. Im Urlaub reist er gerne nach Russland, wo noch Flieger aus längst vergangenen Zeiten in die Luft steigen. Diese Flugzeug-Dinos mag er am liebsten. Auf Bilderabenden in der Kneipe präsentieren die Mitglieder dann ihre Beute.

Nils ist mit 16 einer der jüngeren Flugzeug-Jäger. Wenn Marco loszieht, ist er oft dabei. „Neben meiner Familie ist er einer der wenigen, bei dessen Nachrichten mein Handy auch während einer Klausur vibriert“, sagt der Teenager. „Marco steht auf meiner VIP-Liste.“ Wenn der 31-Jährige sich melde, dann meist, weil ein besonderes Flugzeug auf dem Plan stehe. Ansonsten nutzen die meisten Spotter die App Flightradar, eine Art Liveticker, durch den sie weltweit nahezu alle Flugbewegungen auf einer Karte in Echtzeit verfolgen können.

Die Freundeskreise und die Familien haben Verständnis für das Hobby der beiden. Inzwischen werde man als Spotter auch nicht mehr belächelt. „Selbst an meiner Schule interessieren sich immer mehr dafür“, erzählt Nils. Bisweilen werden Marco und er auf dem Feldweg von neugierigen Spaziergängern angesprochen. Der ein oder andere verabredet sich dann mit ihnen für eine Tour am nächsten Tag.

An den meisten Flughäfen sind Spotter gern gesehene Gäste. „Wir freuen uns, wenn Menschen von der Luftfahrt fasziniert sind“, sagt Johannes Schumm, Pressesprecher des Stuttgarter Flughafens. Sogar unter den Mitarbeitern am Flughafen gebe es Kollegen, die in ihrer Freizeit diesem Hobby nachgehen. „Wir pflegen eine enge Kooperation mit der lokalen Community.“ Es gibt Sonderführungen auf dem Vorfeld und gemeinsame Fotoausstellungen.