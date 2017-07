Belgrad (dpa) - Wegen Rauchs in der Kabine ist ein in Stuttgart in Richtung Hurghada gestartetes Urlauberflugzeug in der serbischen Hauptstadt Belgrad zwischengelandet. Die Boeing 737-800 der türkischen Fluggesellschaft Sun Express habe sicher landen können, berichteten die größte Zeitung „Blic“ und das nationale Fernsehen am Mittwoch in Belgrad. Alle Passagiere hätten die Maschine verlassen und warteten auf ihre Weiterreise nach Ägypten.

Anzeige