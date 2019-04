StuttgartDer Tag der Wahrheit kommt mit dem 26. April. Dieser Freitag werde der „erste verkehrsstarke Tag“ in der Periode des Sommerflugplans sein, sagt Johannes Schumm, Sprecher der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG). Dann wird man wissen, ob sich die anhaltenden Probleme im deutschen Luftverkehr schon im nicht ganz so starken Osterreiseverkehr auswirken – oder doch erst in der hektischeren Pfingstreisezeit. Ab Pfingsten erwartet FSG-Geschäftsführerin Arina Freitag auf jeden Fall „eine sehr herausfordernde Sommerspitze in einem herausfordernden Jahr“. Zum Start in die Osterferien hoben in Stuttgart immerhin drei von vier Flugzeugen pünktlich ab, also