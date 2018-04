Stuttgart (seb) - Aktuell leben 4300 Flüchtlinge in der Landeshauptstadt. Allein am vergangenen Wochenende sind 219 Asylsuchende über Ungarn am Stuttgarter Hauptbahnhof angekommen. Ein Teil von ihnen wurde in einer Notunterkunft im Haus Martinus untergebracht (wir berichteten). Um auf weitere Flüchtlinge vorbereitet zu sein, sucht die Stadt händeringend nach Plätzen und bittet Bürger sowie Vereine um Unterstützung.

„Wir als Stadt tun unser Möglichstes, um den Menschen nach ihrer langen, schwierigen Flucht einen Raum zu geben, auf dem sie sich sicher fühlen und erst mal aufatmen können“, sagt Stadtsprecher Sven Matis. „Dies ist