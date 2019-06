StuttgartBei so einer Frage muss auch der Papa passen. „Mein Sohn hat mich gefragt, wie eine Bombe so lange in der Erde überstehen kann“, sagte Larbi Atif, der am Sonntagmorgen mit seiner Frau und seinen beiden drei- und achtjährigen Söhnen die Wohnung im Lurchweg verlassen musste. 74 Jahre steckte die 250-Kilo-Fliegerbombe in einem Ackergrundstück im Gewann Hartwiesen zwischen Weilimdorf und Giebel. Abgeworfen am 28. Januar 1945 bei einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg.

Nicht nur die Familie Atif, sondern insgesamt 2600 Anwohner mussten am Sonntagmorgen ihre Wohnungen aus Sicherheitsgründen verlassen. Es galt, 500 Meter Abstand einzuhalten zu