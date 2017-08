Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart ist eine 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die Behörden hoben kurz darauf alle Sperrungen auf und die Anwohner kehrten in ihre Häuser zurück, wie die Polizei mitteilte. Die Entschärfer machten den britischen Blindgänger in der Nacht zum Mittwoch unschädlich.

Die Bombe war am frühen Abend bei Bauarbeiten im Stadtteil Wangen gefunden worden. Die Behörden richteten einen Sperrkreis ein, die Anwohner verließen ihre Wohnungen. Der Stadtbahnverkehr ruhte, auch Autos durften nicht fahren. Schon kurz darauf rückten die Fachleute des Kampfmittelräumdienstes an und begannen ihre gefährliche