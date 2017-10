Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Im Rahmen von Bauarbeiten ist am Dienstag gegen 17 Uhr in der Pragstraße / Bereich Rosensteinpark eine Fliegerbombe aufgefunden worden, die noch in der Nacht vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden musste. Da die Bombe rund 500 Kilo schwer war, wurde gegen 22.15 Uhr die Gebäude in einem Radius von rund 500 Metern evakuiert. Außerdem sind die Stadtbahnlinien U12 und U13 gestoppt worden und mit einem Hubschrauber der Rosensteinpark nach möglichen Spaziergängern abgesucht. Gegen 0.35 Uhr konnten schließlich Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes den Blindgänger erfolgreich entschärfen. Wie bereits berichtet, soll es sich um eine amerikanische 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg handeln, die am frühen Abend bei Bauarbeiten aufgefunden worden war. Mehrere Hundert Menschen mussten hierfür kurzfristig evakuiert werden, 30 Polizeibeamte waren im Einsatz. Rund 200 Personen wurden während der Einsatzmaßmaßnahmen von 30 Rettungsdienstmitarbeitern betreut. Die evakuierten Menschen konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren; alle Sperrungsmaßnahmen werden aufgehoben.