StuttgartDie S-Bahn-Fahrgäste kennen das: Der Zug fährt von Bad Cannstatt oder Feuerbach her in Richtung Hauptbahnhof, wird immer langsamer und hält schließlich an. Weit und breit ist kein Bahnsteig zu sehen. Über die Lautsprecher kommt die Ansage, dass der Fahrer warten muss, bis das Gleis vor ihm frei ist. Erst nach ein paar Minuten geht es weiter, der Zug fährt im Schneckentempo in den Innenstadttunnel ein. Geht es nach dem für die S-Bahn verantwortlichen Verband Region Stuttgart, sollen diese Szenen spätestens 2025 Geschichte sein.

Wie pünktlich kommt die S-Bahn?

Durch mehrere Veränderungen im System