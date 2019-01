Anzeige

Stuttgart / Remseck (ots)Polizisten haben am Mittwochnachmittag einen 34 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer festgenommen, der zuvor vor einer Kontrolle in der Aldinger Straße geflüchtet war. Die Beamten wollten den BMW des 34-Jährigen gegen 15.30 Uhr in der Mönchfeldstraße kontrollieren. Der Fahrer ignorierte jedoch die Haltezeichen und flüchtete in seinem Wagen mit hohem Tempo über die Aldinger Straße Richtung Remseck am Neckar im Kreis Ludwigsburg. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge und gefährdete entgegenkommende Verkehrsteilnehmer. Kurz vor Remseck bog er nach links in einen Feldweg ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete der 34-Jährige zu Fuß weiter, wurde jedoch von den Beamten eingeholt und festgenommen.

Währenddessen beobachtete ein zufällig privat vorbeikommender Polizeibeamter, wie die Lebensgefährtin des Mannes, die beim Fluchtwagen geblieben war, einen Rucksack im Gebüsch versteckte. Darin entdeckten die Beamten rund ein Kilogramm Marihuana. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ einen Haftbefehl gegen den bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen, der Mann wurde am Donnerstag dem Richter vorgeführt.

Die Beamten der Verkehrspolizei Ludwigsburg bitten Geschädigte und Zeugen der Straßenverkehrsgefährdung, sich unter der Rufnummer +4971168690 zu melden.