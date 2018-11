Abfertigung am Stuttgarter Flughafen

Stuttgart (dpa/lsw) Wegen eines technischen Problems ist am Flughafen Stuttgart die Kontrolle der Fluggäste am Terminal 1 ausgesetzt worden. Das sagte eine Sprecherin des Airports am Dienstag. Die Feuerwehr sei im Einsatz, aber nicht weil es brenne, sondern als technische Experten. Welches Problem genau vorlag, war zunächst unklar.

Insgesamt gibt es vier Terminals. Betroffene Reisende seien zur Sicherheitskontrolle in die Terminals 2 und 3 geschickt worden. Längere Wartezeiten gebe es bisher nicht. Der Check-in am Flughafen läuft nach Angaben der Bundespolizei normal weiter.