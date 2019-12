Flughafen/Messe (red) Wegen eines Feueralarms ist der Bahnhof Flughafen/Messe für den Zugverkehr gesperrt. Aus diesem Grund können aktuell die S-Bahnen der Linie S2 und S3 nicht zwischen Vaihingen und Flughafen/Messe und Filderstadt verkehren.

Die Dauer der Unterbrechung kann laut VVS noch nicht abgeschätzt werden.

Der Busnotverkehr startet ab 13.35 Uhr von Filderstadt in Richtung Vaihingen und im Anschluss von Vaihingen zurück in Richtung Filderstadt. Die Busse des Busnotverkehr halten an allen Unterwegshalten zwischen Filderstadt und Vaihingen, außer in Vaihingen/Rohr..