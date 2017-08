Bei einem Brand im Seniorenzentrum am Birkenwald wurden fünf Personen verletzt. Eine 57-jährige Frau erlitt schwere Brandverletzungen, eine 88 Jahre alte Mitbewohnerin und drei Pflegekräfte kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser. SDMG/Werrner

Stuttgart (seb) - Eine schwer und vier leicht verletzte Personen sind die Folgen eines Brandes, der sich am Samstagabend im Seniorenzentrum am Birkenwald ereignet hat. Nach ersten Ermittlungen hat eine Bewohnerin im Bett geraucht, dabei muss sie wohl mit der Zigarette ihr Bettzeug entzündet haben.

Exakt um 22.28 Uhr schlug die Brandmeldeanlage des Seniorenzentrums in der Birkenwaldstraße an. Zeitgleich wurde die integrierte Leitstelle automatisch über das Feuer alarmiert. Nur Sekunden später standen die Pflegekräfte im Zimmer der 57-Jährigen, die an körperlichen Gebrechen leidet. Mit gemeinsamen Kräften zogen sie die Frau aus dem bereits brennenden Bett. Anschließend wurde vom Personal eine 88-Jährige aus dem Nachbarzimmer in Sicherheit gebracht.

Zeitgleich rückten auch Feuerwehr und der Rettungsdienst aus. Als sie den Einsatzort erreichten, wurden sofort weitere Kräfte angefordert. Schließlich galt es, zahlreiche Bewohner aus dem betroffenen Bereich im zweiten Stockwerk zu evakuieren.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus vier Wachen an. Hinzu kamen vier Rettungswagen, zwei Notärzte, das Kriseninterventionsteam und Mitarbeiter der Notfallseelsorge. Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Hedelfingen, war mit einem Wagen mit Messtechnik vor Ort.

Um 22.51 Uhr hatte die Feuerwehr den Zimmerbrand gelöscht. Die 57-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Die ältere Dame aus dem Nachbarzimmer und drei weitere Personen wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Sechs weitere Personen mussten nach dem Einsatz kurzzeitig vor Ort medizinisch betreut werden.

Durch den Brand entstand ein Gebäudeschaden von mindestens 20 000 Euro, der Inventarschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.