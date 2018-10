StuttgartFast könnte man meinen, der Engelbergtunnel stünde in Flammen, als am Mittwochabend eine Rauchsäule über der Röhre aufsteigt und die Autofahrer von einem grellen Leuchten im Inneren geblendet werden. So verheerend, wie es in diesem Moment erscheint, war die Situation im Nachhinein betrachtet aber nicht.

Dennoch: Es hat im Tunnel gebrannt, nachdem ein Auto Feuer gefangen hatte. Die Tunnelröhren mussten in beide Richtungen für knapp drei Stunden gesperrt werden. Der Berufsverkehr wurde lahmgelegt. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, die vier Insassen konnten ihr Fahrzeug eigenständig und unverletzt verlassen.

Einen