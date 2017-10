Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feinstaubwerte in Stuttgart sind kurz vor Beginn der neuen Alarmsaison noch unter dem Grenzwert geblieben. Am Feinstaub-Hotspot Neckartor lag der Wert am Freitagmorgen zunächst bei 35 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) hervorgeht. Erlaubt sind 50 Mikrogramm. Der Tagesmittelwert vom Vortag lag demnach bei 36 Mikrogramm. Vom Wochenende an kann in der Landeshauptstadt bei extrem starker Luftverschmutzung wieder Feinstaubalarm ausgelöst werden.

Vor allem im Winter kann es zu Wetterlagen kommen, bei denen im Talkessel kein ausreichender Luftaustausch