Stuttgart (dpa/lsw) - Der Feinstaubalarm in Stuttgart wird voraussichtlich noch bis Freitag anhalten. Spätestens am Samstag sei Regen zu erwarten, der die Partikel aus der Luft im Stuttgarter Talkessel waschen soll, sagte Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der Alarm hatte am Montag begonnen. Autofahrer sind aufgerufen, den Wagen stehenzulassen. Zudem dürfen Kamine, die nur der Gemütlichkeit dienen, nicht genutzt werden. In Stuttgart wird der Alarm von Mitte Oktober bis Mitte April ausgelöst, wenn Experten an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein stark eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre erwarten.