Feinstaubalarm geht in die Sommerpause

In der Landeshauptstadt ist am Sonntag die dritte Feinstaubalarm-Saison zu Ende gegangen. Da im Sommerhalbjahr wetterbedingt keine extrem hohe Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub in der Stadt zu erwarten ist, macht der Alarm bis 15. Oktober Pause.