Stuttgart (dpa/lsw) - Der Feinstaubalarm in Stuttgart endet in der Nacht zum Samstag. Das teilte die Stadt heute mit und bezog sich dabei auf Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Demnach soll es am Wochenende ein deutlich verbessertes Austauschvermögen der Luft geben. Damit sinkt die Gefahr, dass die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid überschritten werden.

Der aktuelle Feinstaubalarm läuft seit Sonntag. Bisher wurde der EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft am Dienstag und Mittwoch überschritten. Das geht aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) von Donnerstag hervor.

Feinstaubalarm wird ausgerufen, wenn Meteorologen ein eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre vorhersagen - und die dreckige Luft nicht aus dem Talkessel entweichen kann. Das ist meist der Fall, wenn kein Regen fällt. Im Kampf gegen Feinstaub setzt die Stadt auch auf eine Mooswand, die die Partikel aus der Luft filtern soll.