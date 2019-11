Stuttgart (red) Am Montag um 24 Uhr endet der Feinstaubalarm. Die Stadt Stuttgart hatte am Freitag den Alarm ausgerufen. Es war der zweite Alarm in dieser Feinstaub-Periode. Während des Feinstaubalarms appelliert die Stadt an die Bürger, das Auto stehen zu lassen und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Ebenso dürfen keine Komfortkamine benutzt werden.