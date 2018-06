Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) Feiernde kroatische Fußballfans haben in Stuttgart zwei Polizisten verletzt. Wie ein Sprecher am Freitag sagte, hatten rund 1500 Anhänger der kroatischen Nationalelf deren 3:0-Sieg über Argentinien am Donnerstagabend gefeiert. Dabei zündeten sie auch Feuerwerkskörper auf der Theodor-Heuss-Straße in der Innenstadt. «Es ging nicht ganz friedlich vonstatten.» Die Polizei sperrte die Straße zeitweise - wie schon nach dem ersten Kroatien-Spiel am vergangenen Wochenende. Einige Fans wurden dem Sprecher zufolge aggressiv und beleidigten Beamte. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen verschiedener Delikte - dabei geht es um Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Beamten.