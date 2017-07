Stuttgart/Basel (eh) - Er hatte es auf seltene Raubvogelfedern abgesehen: Sieben Jahre lang soll ein Schweizer in acht naturhistorischen Museen in der Schweiz, in Österreich und Deutschland auf Beutezug gegangen sein - unter anderem auch im Stuttgarter Naturkundemuseum. Der entstandene Schaden ist beträchtlich. Ab heute muss sich der 45-Jährige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht verantworten.

