Stuttgart (dpa/lsw) FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke fordert den Rücktritt von Innenminister Thomas Strobl (CDU), weil ein Haftbefehl gegen einen Verdächtigen im Fall der mutmßalichen Gruppenvergewaltigung un Freiburg zunächst nicht vollstreckt worden war. Strobl trage die politische Verantwortung für die Vergewaltigung, sagte Rülke am Freitag in Stuttgart. Er habe Pannen vertuscht. «Ein solch inkompetenter Innenminister ist mit dieser schwierigen Lage offenbar komplett überfordert.» Hintergrund der Forderung ist die Frage, warum der Haftbefehl gegen den Hauptverdächtigen vom 10. Oktober zunächst nicht vollzogen wurde. Der schwere sexuelle Übergriff geschah in der Nacht zum 14. Oktober. Strobl wollte sich am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz zu den Vorwürfen äußern.