Inzwischen ist es ein alljährliches Szenario: Bereits zum dritten Mal sind in einer Silvesternacht öffentliche Gebäude mit Farbbeuteln beworfen oder mit linkspolitischen Parolen beschmiert worden. Angefangen hat es zum Jahreswechsel 2015 auf 2016. Damals wurde die Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands in der Leuschnerstraße Ziel einer Farbattacke. Ein Jahr später, am 31. Dezember 2016, hatten es Täter zunächst auf das Dienstleistungszentrum für Flüchtlinge in der Jägerstraße 14-18 abgesehen. In der Nacht auf den 3. Januar 2017 wurde zudem das Gebäude des Oberlandesgerichts (OLG) im Stuttgarter Justizviertel mit roter Farbe und politischen Parolen